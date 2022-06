Stranger Things: intervista doppia a Millie Bobby Brown e Noah Schnapp in sala parrucco

Un elemento distintivo, nel look dei protagonisti di Stranger Things, è sicuramente il taglio di capelli, che riflette l’epoca in cui è ambientato il serial ma inevitabilmente risulta, ai giorni nostri, fin troppo retrò (per usare un eufemismo). Millie Bobby Brown e Noah Schnapp chiacchierano di questo e di tante altre cose (anche relative alla nuova stagione appena arrivata su Netflix) in uno speciale video in cui… si intervistano a vicenda.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Leggi anche: