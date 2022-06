I Google Play Points funzioneranno anche per gli acquisti in-app

Come da poco annunciato, risulterà possibile utilizzare i Points del Play Store di Google in maniera ancora più versatile, visto che la compagnia di Mountain View non permetterà in futuro di sfruttare il tutto al fine di acquistare delle applicazioni dal negozio ufficiale, ma anche di effettuare degli acquisti in-app.

Parliamo nello specifico di tutti i contenuti aggiuntivi delle specifiche app che è possibile ottenere con dei pagamenti attraverso il sistema di Google accedendo ai software stessi, i quali propongono DLC e pacchetti con valute al fine di migliorare la propria esperienza pagando delle somme di denaro.

Come da poco riportato sulle pagine di Android Authority, parliamo della possibilità di ottenere quindi degli sconti sfruttando i punti attraverso il sistema del negozio digitale, i quali anche con gli acquisti in-app permetteranno di ottenere degli sconti o un a riduzione del 100% del prezzo di ingresso, mettendo quindi mano gratuitamente su ciò che si vuole acquistare.

Ovviamente, sarà possibile combinare altri metodi di pagamento al fine di ottenere il miglior risultato possibile, grazie a una versatilità che per fortuna non manca anche nella nuova funzionalità del negozio digitale di Google.