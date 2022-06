Conosciamo già il nome della prima Lamborghini elettrica

Lamborghini ha registrato un nuovo marchio e i media non hanno dubbi: è il nome della prima auto elettrica del Toro di Sant'Agata.

Lamborghini ha già iniziato a lavorare alla sua prima auto completamente elettrica. Un veicolo che segnerà l’inizio di una nuova era per il Toro di Sant’Agata. Ci vorranno ancora molti anni, se ne parla per il biennio 2027-2028. Sta di fatto che Lamborghini sembra aver già scelto il possibile nome della vettura. E non solo: anche il suo segmento.

Lamborghini punta sull’elettrificazione del suo intero catalogo. Per il momento questo significa veicoli hybrid plug-in, per le 100% elettriche, come detto, bisognerà aspettare ancora un po’. L’obiettivo è di arrivare ad offrire esclusivamente auto ibride entro il 2025. Poi, probabilmente verso il 2030, anche le fabbriche di Lamborghini nella Motor Valley italiana inizieranno a sfornare solo auto a propulsione elettrica.

Il nome del primo EV di Lamborghini? Forse lo conosciamo già. L’azienda ha depositato un nuovo marchio presso gli uffici della European Union Intellectual Property Office. Il marchio è stato registrato in tre diverse classi di prodotti: componenti elettronici e software, abbigliamento e modellini in scala e giocattoli. Il marchio è Revuelto e secondo i media sarebbe proprio il nome della prima Lamborghini elettrica.

Il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, in passato aveva anche menzionato il possibile segmento dell’auto. Non una hyper-car, ma una berlinetta 2+2. Un segmento che l’azienda non occupava dai tempi della Urraco, cioè da oltre 40 anni.