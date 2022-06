Avowed sarà presente all’Xbox & Bethesda Showcase? Spunta un tweet sospetto

Avowed potrebbe tornare a mostrarsi in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno. A suggerirlo è un tweet di Josh Sawyer, game designer di Obsidian specializzato in RPG, che ha ricondiviso un post dall’account Xbox ufficiale riguardante l’evento aggiungendo un breve commento che lascia intendere di essere impaziente all’idea di ciò che verrà mostrato.

Annunciato con un trailer nell’estate del 2020 proprio in occasione dell’evento di Microsoft, Avowed è scomparso per un bel po’ dai radar e ora potrebbe tornare finalmente a mostrarsi con delle info più corpose e magari con un nuovo trailer. Attenzione, però, perché non è detto che il progetto in questione sia proprio Avowed. Ricordiamo infatti che Obsidian al momento è al lavoro anche su altri progetti tra cui The Outer Worlds 2 e secondo diverse indiscrezioni anche su un misterioso terzo progetto, ossia un un titolo investigativo con meccaniche ruolistiche.

Ovviamente, al momento è difficile capire quale potrebbe essere il titolo in questione. Del resto, Sawyer si è limitato semplicemente a ritwettare il post che segnala la data dell’evento senza fornire ulteriori indizi su quanto verrà mostrato. Quel che è certo è che il 12 giugno ci saranno novità da parte di Obisidian.

Per scoprire quali saranno, non ci resta che aspettare il 12 giugno, ricordandovi che lo show verrà trasmesso a partire dalle ore 19:00.