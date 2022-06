Amber Heard dopo il verdetto del processo: “Ho il cuore a pezzi”

Dopo il verdetto favorevole a Johnny Depp nel processo per diffamazione nei confronti di Amber Heard, e dopo le parole dell’attore, ora anche la stessa Heard si è espressa attraverso un comunicato in cui ha dichiarato di sentirsi “triste” e “con il cuore a pezzi”.

Ecco le parole di Amber Heard:

Il disappunto che nutro va oltre le parole. Sono con il cuore a pezzi per il fatto che una montagna di evidenze non siano risultate sufficienti per provare il potere sproporzionato e l’influenza del mio ex-marito. E sono delusa per ciò che questo verdetto rappresenta per altre donne. Fa tornare indietro l’orologio del tempo rispetto a quando le donne che parlavano pubblicamente venivano umiliate. E fa tornare indietro rispetto all’idea che la violenza sulle donne debba essere presa seriamente. Gli avvocati di Johnny sono riusciti a far ignorare alla giuria la questione centrale della libertà di parola, facendo mettere da parte le evidenze che erano così schiaccianti quando abbiamo vinto nel Regno Unito. Sono triste per aver perso la causa, ma sono ancora più triste di aver perso un diritto da americana, quello di poter parlare liberamente ed in maniera aperta.