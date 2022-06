Xiaomi Pad 6: in arrivo 4 modelli ad agosto?

Nel corso del terzo quarto di anno del 2022 la serie degli Xiaomi Pad 6 dovrebbe finalmente arrivare sul mercato, con un reveal già possibile nel corso di quest’estate. Abbiamo a che fare questa volta con un report delle pagine di 91Mobiles, le quali hanno parlato di come dovrebbero venire rilasciati da parte del colosso cinese un totale di ben 4 dispositivi diversi, i quali avrebbero modo di presentarsi con specifiche ben differenti anche per quel che concerne i SoC all’interno.

Dopo che Xiaomi è tornata con gli Xiaomi Pad 5 sul mercato in seguito a una pausa, dovremmo vedere arrivare in questo specifico caso Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e un device targato Redmi tablet, con la versione vanilla che godrebbe di un SoC MediaTek all’interno. Tutti i device dovrebbero presentarsi con due scelte per quel che concerne Qualcomm e MediaTek a discrezione degli utenti, con la versione 6 Pro 5G pronta a permettere la scelta fra Snapdragon 8 Gen 1+ e Dimensity 9000 per il segmento premium. Si tratterebbe quindi di una grossa varietà pronta a valorizzare la serie di device.

Stando alle specifiche tecniche anticipare, si parlerebbe di un miglioramento della ricarica rapida a 120 W, quando gli Xiaomi Pad 5 supportavano fino a 67 W, con display da 144 Hz LTPO pronti a offrire miglioramenti anche per quel che concerne il suono.

Dovrebbero essere presenti miglioramenti anche per quel che concerne le fotocamere, con la compagnia che in ogni caso com’è noto non ha ancora avuto modo di esprimersi sulla questione in via ufficiale. Non resta di conseguenza che attendere maggiori novità da parte del colosso, attese per il mese di agosto, che potrebbe aprire le porte al reveal dei nuovi 4 dispositivi pronti a migliorare le potenzialità di Xiaomi nel mercato dei tablet.