Top Gun: Maverick – Tom Cruise ringrazia i fan che hanno portato il film al primo posto al box-office

Con un messaggio semplice ma preciso e diretto a tutti gli appassionati, l’interprete Tom Cruise ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno portato Top Gun: Maverick al primo posto tra i lungometraggi usciti di recente al cinema.

Ecco il post di Tom Cruise.

Thank you to everyone who saw #TopGun: Maverick and helped make it a historic opening weekend.

— Tom Cruise (@TomCruise) May 31, 2022