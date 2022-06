The Boys: il riassunto ufficiale delle prime due stagioni

La nuova, attesissima terza stagione di The Boys è in arrivo il 3 giugno: ecco che Prime Video si prodiga di fornirci un utilissimo video di recap delle prime due.

Mancano appena due giorni all’arrivo di The Boys 3 su Prime Video: forse un po’ pochi se vi siete scordati di provvedere per tempo a un bel rewatch delle prime due stagioni. Provvidenzialmente, Prime Video ci viene incontro con un bel recap ufficiale, tutto da gustare.

La nuova stagione dell’amatissimo serial, dopo il debutto dell’apprezzato spin-off animato Diabolical, arriverà il 3 giugno, solo su Prime Video, e probabilmente frantumerà qualche nuovo record di visioni sulla piattaforma, visto l’hype che la circonda. La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

Sinossi della stagione:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

