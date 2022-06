The Boys 3 intervista a Claudia Doumit & Nathan Mitchell

The Boys 3 come ormai saprete debutterà su Amazon Prime Video il 3 giugno, con i primi tre episodi. Gli episodi rimanenti verranno pubblicati settimanalmente sul servizio fino al finale l’8 luglio.

Non faremo nessuno spoiler ma affronteremo cosa possiamo aspettarci dalla stagione 3 e cosa ci sarà di nuovo. Basato sull’omonima serie di fumetti dello scrittore Garth Ennis e dell’artista Darick Robertson, The Boys ha trasmesso finora due stagioni di successo. La terza stagione in arrivo è una delle nuove stagioni televisive più attese della memoria recente e i fan di tutto il mondo sono ansiosi di scoprire di cosa tratta la terza stagione.

In questa intervista, abbiamo raccolto tutte le curiosità che sappiamo finora sulla terza stagione di The Boys, ecco casa ci hanno raccontato Claudia Doumit e Nathan Mitchell.

Benvenuti, grazie di essere qui. Prima domanda: qual è stata la prima cosa che avete pensato quando avete ricevuto la sceneggiatura della terza stagione?

Porca puttana.

Un sacco di sussulti.

È sempre molto eccitante, soprattutto quando ricevi il primo copione, perché significa che la stagione ricomincia. Stiamo per intraprendere questo nuovo viaggio, ed è una storia così ben raccontata. È proprio come entrare dentro la pagina. Sei entusiasta di voltare ogni pagina.

Sono rimasto stordito quando ho ricevuto il nuovo copione, ero così eccitato, non vedevo l’ora di leggerlo. Sì, l’ho amato. È una serie così raccapricciante. Le persone stanno morendo, stanno perdendo la testa e noi siamo esaltati. Ma è una storia così bella e i personaggi sono così ricchi che non vedi l’ora di vedere cosa accadrà dopo. Mi sento quasi come parte del pubblico, come qualcuno che sta guardando la serie.

Ciao, ad entrambi! La mia prima domanda è per Claudia: penso che sia davvero difficile pensare a Victoria Newman come ad un’alleata, ma come la descriveresti in questa stagione?

È un po’ nel suo campo, credo. E sono sempre diffidente nell’usare la parola cattivo in alcun modo perché penso che le persone che interpretano quei personaggi, non credo che nessuno si consideri essenzialmente un cattivo. Quindi è molto interessante non superare mai quella linea perché molte delle decisioni che prende rientrano in un’area moralmente grigia. Ma penso che questo sia il tema di The Boys. E penso che molti personaggi abbiano quelle lotte e quelle decisioni da prendere che li collocano in uno spazio buono o in uno cattivo. Ma non penso mai che pensi di essere solo una cattiva. Penso che le decisioni che prende il mio personaggio, penso che senta che le decisioni che prende siano necessarie per lei.

Domanda per Nathan: com’è per te l’evoluzione del personaggio in questa stagione?

Direi che per ora il più profondo in cui siamo entrati finora nel noir, e adoro il fatto che facciamo un tuffo nel suo passato e vediamo uno dei momenti formativi più importanti della sua giovane vita, la sua prima volta. E poi iniziamo a dare un’occhiata alla sua psicologia, alla sua mente, cosa lo fa battere, come prende le decisioni, arriva, cosa gli dà conforto. E penso che questo ci porti in uno dei momenti più importanti della sua vita. Quindi sarà una corsa incredibile per il noir.

Domanda per entrambi: com’era la vostra relazione con gli altri sul set?

Oh è fantastico.

Sorprendente.

Ci divertiamo tanto anche fuori dal set. Adoriamo passare il tempo insieme sul set e poi anche uscire insieme e quando non ci vediamo sentiamo la mancanza.

Sì, esatto. Ci divertiamo così tanto insieme. Tutti sono fantastici e siamo davvero fortunati ad avere una famiglia nello show. E questa è una delle parti più gratificanti e appaganti. Essere entusiasta di lavorare con le persone con cui lavori e passare tempo con loro anche al di fuori delle riprese. Quanto è bella la sceneggiatura. Eccezionale. Il progetto è solo la parte produttiva dello show.

Qual è stata la vostra scena preferita durante questa stagione?

La mia scena preferita è stata l’ultima scena che ho girato in questa stagione. E questa è una scena piuttosto epica. E quindi, sì, ma non posso dirvi molto altro.

La mia scena preferita, devo dire che è quella nel primo episodio. Quello alla fine, perché ho avuto la possibilità di lavorare con una coreografia. Cosa sto dicendo? Non posso dire di più ho paura… Quindi sì, nel primo episodio verso la fine perché ho imparato che devo lavorare con molte cose, coreografie. Ed è stata una cosa intensa e divertente su cui lavorare. Mi dispiace tanto. Mi ci sono voluti dodici minuti.

Qual è la cosa di cui siete più entusiasti che i fan vedranno nella terza stagione?

Penso che siamo tutti entusiasti per Herogasm.

Penso che lo siamo. Ma onestamente, penso che la serie diventi davvero super intensa negli ultimi episodi. E HeroGasm è fantastico. E poi è solo da lì. E sono entusiasta che vedano il finale perché il finale è strabiliante. Sì. Personalmente poi sono entusiasta per il piccolo e adorabile elemento musicale che otteniamo in questa stagione.Sto scherzando. Ma sono molto eccitato per l’elemento musicale perché è così fuori dalla norma di quello che è stato visto finora in The Boys 3. Quindi sarà una sorpresa divertente.

Mi chiedevo se vi siete fissati degli obiettivi prima di girare la nuova stagione dal punto di vista della recitazione, di crescita del personaggio e cose del genere.

Voglio dire, penso che tu non sappia mai veramente cosa ti aspetteresti in termini di quale sia la storia nella sceneggiatura finché non la vedi. Penso che la cosa più importante da fare come attore sia assicurarmi di avere una solida base su chi sia il mio personaggio. È facile assorbire qualsiasi nuovo materiale che mi viene incontro così. Perché molto di quello che fai è determinato dall’arco narrativo del tuo personaggio. Quindi, in realtà, si tratta solo di prepararsi e poi di essere aperti a ciò che viene messo su carta. Perché non sempre si conosce tutta la storia. Non sempre conosci l’intero arco narrativo del tuo personaggio in quella stagione. Quindi penso che tu debba essere in un certo senso nel vuoto mentale di ciò che è successo prima e dove si trova emotivamente il tuo personaggio. Si tratta più di prepararsi in modo da poter pianificare e così puoi tenere insieme tutti i ritmi e rendere giustizia all’arco, e puoi prepararti a fare quello che devi fare quando lo devi fare. E’ un modo eloquente per non dire nulla. Devi essere aperto per avere una buona base per il tuo personaggio ed essere aperto a vedere quale sarà la storia per il tuo personaggio in quella stagione.

Le origini di entrambi i vostri personaggi vengono esplorate in questi nuovi episodi. Penso principalmente a Black Noir, ma voi cosa ne pensate? Vi aspettate che sia così?

No, non me l’aspettavo. Ho pensato che fosse una bella scelta per dare loro tutte le aspirazioni che hanno e fargli sopportare il destino che hanno. E sono davvero entusiasta della fantasia su quel lato di Black Noir, e servirà come un fantastico punto di partenza per ciò che accadrà più avanti nella stagione.

Sì. Qualsiasi personaggio di cui non hai la storia completa, ti fa essere curioso di sapere cosa gli è successo, da dove viene, perché sono così come sono. Sì, è fantastico. Lo esploreremo in questa stagione con più personaggi, in particolare Noir. Lo amo. Sarà divertente e interessante.

Abbiamo a che fare con uno show davvero pazzesco, e mi chiedevo quale sarebbe il finale ideale per i tuoi personaggi e anche per l’intera serie.

Direi che il finale ideale per Noir è come se potesse togliersi la maschera ed essere accettato dal mondo, essere amato e avere un posto a cui appartenere. E vive semplicemente come una specie di momento in cui sono felici e contenti. Forse si impegna in qualche fight club di tanto in tanto, qualche MMA… Ha degli amici, ha un club artistico. Vogliono solo vivere per sempre felici e contenti.

Voglio dire, penso che essere una persona nuova venga prima di tutto, il suo obiettivo è sempre quello che vuole il meglio per sua figlia. Quindi penso che sia la cosa più importante per lei. Non penso che penserebbe prima a se stessa, ma penso che voglia solo che tutto funzioni per sua figlia. Come fa ogni madre, come fa ogni madre con superpoteri.

La prossima domanda è un po’ strana e vi chiederò se siete dei nerd.

Assolutamente sì! In alcuni aspetti, in realtà, se hai mai letto fumetti in vita tua, giocando ai videogiochi, lo sei. Sai, la cosa interessante per me è che negli ultimi 10anni mi sento come se le cose che erano definite nerd ora fossero fantastiche.

Sì è la risposta. Sì, con orgoglio, quindi penso che sia così bello. È bello essere in contatto con te stesso e le cose che ami. Non sono mai stato come un grande giocatore o lettore di fumetti accanito. Ma sicuramente da bambino, amo il mondo della fantascienza e del fantasy e assorbo qualsiasi materiale che fosse fantascienza e fantasy perché era proprio così che viene creato un mondo diverso e così interessante, tutto loro. Adoro giocare a Super Smash Bros., Sonic the Hedgehog.

Adoro Crash Bandicoot è così divertente ed è così mainstream ora. Prima essere nerd aveva una connotazione negativa, ma per me è bello. Amo esserlo e quindi tutte queste cose, sono grandiose e le amo. Amo quell’aspetto di me stesso. E penso che stia davvero diventando accettato nella società dove è solo un’altra cosa che la gente ama. E penso che essere un nerd significhi solo provare gioia, curiosità ed eccitazione così allo stato puro per i mondi e per cose diverse.

Bene. Quale pensi sia il segreto della serie? Continuare a sorprendere il pubblico?

Penso che il segreto sia Eric, e lui ha una grande conoscenza di come strutturare le storie e come impostare le cose e darci la risposta senza darci la risposta. Quindi ha senso quando viene rivelato, tipo, oh, amico, non voglio dare indizi alle persone. Questo non è un indizio. Ma se guardi indietro alla seconda stagione, la prima esplosione di testa. Quindi c’è come un’associazione proprio lì in un modo così sottile. E fa un ottimo lavoro nel prendere le cose su una tacca e pianificare le cose in modo così metodico in modo che siano così appaganti alla fine. E quindi è quello che abbiamo. Penso che con Eric e la stanza degli sceneggiatori, abbiamo davvero dei grandi narratori in questo progetto. Immagino sia quella la salsa segreta. Sì. Grandi narratori.

