Pokémon Scarlatto e Violetto, nuovo trailer svela la data d’uscita

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si mostrano con un nuovo trailer che rivela la data di uscita del gioco su Nintendo Switch. I due nuovi capitoli della serie Pokémon saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.

Il trailer, che trovate qui sotto, mostra alcune sequenze di gameplay e una serie di informazioni sul gioco in arrivo quest’autunno. Nintendo ci tiene inoltre a precisare che si tratta dei primi titoli della serie principale dei Pokémon completamente open world e ci saranno due professori, che varieranno in base alla versione di gioco scelta.In Pokémon Scarlatto ci sarà la Professoressa Olim, mentre in Pokémon Violetto il Professor Turum.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i nuovi capitoli della serie Pokémon, sbarcheranno su Nintendo Switch il 18 novembre. Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo.

Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Osserva i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Rivivi l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta a giocatori di qualsiasi età.​

Condividi la gioia della scoperta con amici e parenti: fino a quattro giocatori possono partire all’avventura insieme!