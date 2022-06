Obi-Wan Kenobi: James Earl Jones torna a doppiare Darth Vader

Dopo che è stato rivelato che Luca Ward è il doppiatore di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi, l’uscita del terzo episodio della serie TV su Disney+ ha chiarito chi è la voce in lingua inglese del personaggio: ed ancora una volta si tratta di James Earl Jones.

La storica voce di Darth Vader è quindi presente anche in Obi-Wan Kenobi, per la gioia di tutti gli appassionati che seguono i film e le serie di Star Wars in lingua originale. Ricordiamo che l’attore e doppiatore ha già prestato la propria voce per il character in Guerre stellari, L’Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, Star Wars Rebels, Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Obi-Wan Kenobi ha fatto il suo esordio il 27 maggio. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell’iconico Maestro Jedi, e segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, mentre i produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.