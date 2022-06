Microsoft Edge: arriva la funzione note, gli appunti in cloud per passare informazioni dallo smartphone al PC

Microsoft sta lavorando ad una nuova funzione per il suo browser Edge. Si chiama Drop e consente di condividere note e file tra dispositivi diversi.

In un certo senso – scrive il sito gizmochina – funziona come una specie di chat, con la differenza che il mittente e il destinatario del messaggio coincidono. La funzione Drop consente di caricare informazioni, messaggi e allegati, che poi possono essere recuperate su postazioni diverse. Ad esempio potrebbe servirvi inviare un documento dal PC allo smartphone, e viceversa. Vi basta aprire Edge e quindi condividere il file con voi stessi.

La funzione Drop probabilmente verrà collocata nella sidebar, mentre le informazioni verranno caricate nel cloud di OneDrive.

Si tratta chiaramente di una funzione estremamente utile, che dovrebbe semplificare la condivisione di file, note e molto altro tra dispositivi diversi. Non sappiamo se gli utenti dovranno necessariamente essere abbonati a OneDrive per utilizzare la funzione Drop, anche se è verosimile che sarà richiesto per condividere i file di grosse dimensioni.

Attualmente Drop è disponibile per una manciata di utenti iscritti al programma Canary di Edge, la beta dedicata agli utenti che vogliono provare in anteprima le novità a cui sta lavorando Microsoft.