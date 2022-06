LG OLED TV: un buono sconto del 15% per acquistare i modelli C26 e G2

Se siete in procinto di cambiare il vostro TV nel breve periodo, allora oggi è la giornata perfetta per fare un salto sul sito ufficiale di LG e vedere un nuovo e fiammante OLED. Grazie al codice sconto MULTIPLAYER15XLG potrete accedere ad un 15% di sconto su tutti i TV della gamma C26 e G2.

Il coupon in questione, che dovrete digitare così come lo leggete, MULTIPLAYER15XLG, sarà attivo da oggi fino all’8 giugno e permetterà di accedere ad un interessante sconto unico sui nuovi TV OLED di LG. Entrambi i modelli fanno parte dei nuovi OLED evo, evoluzione diretta dei classici OLED con colori ancora più brillanti e luminosi.

Per il G2 i tagli disponibili sono da 55, 65 e 77 pollici, mentre per il C26 si scende anche ai 42 e 48 pollici. Le differenze tra i due modelli, seppur a prima vista potrebbero essere minime, in realtà sono sostanziali se si è alla ricerca di un top di gamma o di un ottimo TV dotato di una resa d’immagine senza precedenti. Inoltre, il G2 prende quella lettera per la parola Gallery, visto che il prodotto viene venduto con la staffa zero-gap in modo da predisporsi di default per il montaggio a muro.

Per proseguire e vedere il modello che più soddisfa le vostre richieste, potete andare su lg.com/it, scegliere il vostro TV della serie C26 o G2, e una volta fatto inserire il coupon MULTIPLATER15XLG.