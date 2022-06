La MIUI si aggiorna per i dispositivi Xiaomi pieghevoli

La MIUI di Xiaomi si è aggiornata con un focus per quel che concerne i dispositivi pieghevoli della compagnia, che novità per il prossimo smartphone siano vicine?

La MIUI ha già modo di supportare i dispositivi pieghevoli e le specifiche feature di questi, come ad esempio il multitasking su più schermi, ma un nuovo aggiornamento ha avuto modo di migliorare le esperienze in questione, forse proprio in vista del rilascio di un nuovo dispositivo del colosso cinese per quel che concerne questo tipo di settore.

Si parla di una build beta della MIUI 13 basata su Android 12 per i Mi Mix Fold, con un nuovo layout desktop per il display interno e varie ottimizzazioni per gli schermi.

Si parla di una piccola rivoluzione per l’intera esperienza, con miglioramenti qua e là e un nuovo gesto per gli utenti con tre dita che permette di entrare in modalità split-screen, mentre si ha ora modo di passare da centro di controllo a quello delle notifiche velocemente.

Troviamo miglioramenti per le tastiere, Gestore File, Galleria, Temi, Registratore, Calendario e Orologio, con ulteriori ottimizzazioni pensate proprio per i dispositivi in questione, come spiegato sulle pagine di XDA-Developers.

In attesa del rilascio ufficiale del tutto, possiamo di conseguenza aspettarci dei grossi miglioramenti grazie a Xiaomi in vista del debutto di un altro dispositivo pieghevole che dovrebbe avere modo di presentarsi nel giro di qualche tempo sul mercato.