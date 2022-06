I nuovi satelliti di Starlink sono enormi, ma offriranno prestazioni migliori

SpaceX si prepara ad inaugurare la sua seconda generazione dei satelliti Starlink. La costellazione di SpaceX ormai conta oltre 1.400 satelliti, mentre di recente in molti paesi – Italia inclusa – il servizio di internet satellitare è diventato disponibile senza lunghi tempi d’attesa. Basta iscriversi al sito per ricevere tutto l’occorrente per collegarsi in pochi giorni.

Starlink sta per entrare in una nuova fase. Il servizio dovrà raggiungere un numero di clienti estremamente più ampio, mantenendo le ottime prestazioni già offerte oggi. Per farlo SpaceX dovrà affiancare dei satelliti di seconda generazione a quelli già in orbita. Sono estremamente più grandi: i satelliti Starlink 2.0 pesano 1.250 Kg (1) contro i 260Kg della generazione attuale.

L’importante differenza di peso introduce delle sfide non indifferenti: sarà necessario aggiornare anche i razzi Starship, in modo da renderli compatibili con le nuove esigenze. Insomma, dovranno garantire una capacità di carico decisamente più importante.

Ovviamente i satelliti di nuova generazione sono anche più potenti. Elon Musk ha spiegato che tra la prima e seconda generazione, in termini di capacità di trasmissione dei bit di dati, c’è una distanza di «almeno un ordine di grandezza». Lecito aspettarsi, dunque, un miglioramento generale delle prestazioni del servizio di internet satellitare. Nel corso dei prossimi mesi, Starlink aggiornerà anche i ricevitori, le parabole che vengono utilizzate ricevere il segnale e allacciarsi alla rete internet. Presto SpaceX presenterà anche una seconda generazione del suo decoder, ma questo è un capitolo a parte che verrà trattato in futuro.