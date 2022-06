Horizon: Call of the Mountain per PS VR2 sarà tra i protagonisti del nuovo State of Play

Sony annuncia che Horizon: Call of the Mountain per PS VR2 sarà tra i protagonisti dello State of Play di domani. Ecco tutti i dettagli.

É ufficiale: Horizon Call of The Mountain per PS VR2 sarà mostrato durante lo State of Play di domani. A confermarlo è stata Sony tramite un tweet pubblicato sull’account PlayStation che conferma la presenza all’evento dell’avventura ambientata nel mondo di Horizon e sviluppata appositamente per PS VR2.

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play. The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2022

Il tweet include un breve teaser che rappresenta molto probabilmente un segmento del trailer che verrà mostrato durante l’evento. Vi ricordiamo che Sony ha specificato nei giorni scorsi con una nota sul PlayStation Blog che lo State of Play sarà interamente dedicato ai giochi third party e ai titoli in sviluppo per il nuovo visore PlayStation VR 2. Fino ad oggi, non avevamo avuto alcun indizio sui possibili titoli presenti all’evento, ma ora sappiamo già che potremo dare finalmente uno sguardo ad Horizon: Call of the Mountain.

Non si conoscono ancora molti dettagli dell’avventura, ma sappiamo che è stata creata per sfruttare tutte le potenzialità dell’hardware per rendere il mondo di gioco di Horizon ancor più coinvolgente ed immersivo. Questa storia, inoltre, sarà narrata dal punto di vista di un personaggio inedito. Lungo il percorso, incontreremo anche Aloy ed altri volti familiari, ma avremo un protagonista tutto nuovo.

Per scoprire quali saranno le novità che Sony ha in serbo per noi, non ci resta che attendere le 23:59 di domani, giovedì 2 giugno.