Google Play Store perde film e serie, lo sbarco è su Android TV

La piattaforma di Android TV ospiterà film e serie che prima venivano portati sul Play Store di Google, come confermato in via ufficiale da parte della compagnia.

Al fine di migliorare le proprie potenzialità e il proprio ecosistema, in diversi casi delle compagnie si trovano a non solamente rilasciare dei nuovi prodotti sul mercato, ma anche a fare “ordine” fra quelli già presenti al fine di rendere maggiormente utilizzate delle piattaforme piuttosto che altre, con la possibilità quindi di scegliere dove indirizzare gli utenti interessati a un determinato ambito.

Abbiamo in questo caso a che fare con una scelta di Google per quel che riguarda il Play Store della compagnia di Mountain View, il quale infatti è stato di recente – come riportato anche sulle pagine di 9to5Google – spogliato della sezione di Film e TV, la quale per anni ha permesso agli utenti di mettere mano su moltissimi prodotti audiovisivi online, con la possibilità di fruire del tutto in maniera comoda.

Ovviamente la compagnia non ha fatto questa scelta poiché pronta ad allontanarsi dall’ambito in questione, visto che si è trattato di un semplice spostamento di risorse. La compagnia aveva annunciato nel corso del mese di marzo infatti che avrebbe optato per una manovra di questo tipo, con l’obiettivo di investire maggiormente su Android TV, piattaforma che continuerà a venire supportata maggiormente in tal senso e permetterà agli amanti del mondo del cinema di avere a che fare con molteplici contenuti pronti a soddisfare loro.

Il tutto sta avvenendo pian piano in tutti i dispositivi con un processo graduale, che come confermato porterà infatti film e serie TV fuori dalla piattaforma in maniera definitiva, permettendo agli utenti che passeranno ad Android TV di mettere mano anche sulla sezione del feed delle notizie per quel che riguarda i contenuti maggiormente in vista, con la possibilità di sfogliare in ogni caso la propria libreria in maniera particolarmente comoda.