Facebook cambia nome in borsa: addio FB, ora le azioni si chiamano ‘META’

Facebook cambia nome in borsa: FB verrà sostituito da META nelle contrattazioni del NASDAQ.

Facebook cambia nome in borsa. Il titolo azionario riprenderà l’attuale nome della parent company di Facebook e Instagram, cioè META. La mossa era attesa da diversi mesi, ed è stata ufficializzata solamente in queste ore. A partire dal prossimo 9 giugno, il ticket che indica le azioni dell’azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp cambierà nome. FB verrà sostituito da META nelle contrattazioni del NASDAQ.

Facebook ha cambiato nome in Meta ad ottobre dell’anno scorso. In quell’occasione Mark Zuckerberg aveva dichiarato che l’azienda rimane impegnata nel suo obiettivo di «connettere le persone» e che assieme ai suoi utenti avrebbe messo «le persone al centro della nostra tecnologia», sbloccando in questo modo una nuova economia digitale dedicata ai creatori di contenuti.

Meta è un riferimento al metaverso, il concetto di un nuovo spazio virtuale iper-connesso e collegato alla realtà senza soluzioni di continuità. Un nuovo modo di connettersi alle altre persone, ma anche di giocare online e di interfacciarsi con le aziende e perfino con le istituzioni. Sempre a fine 2021, Zuckerberg aveva spiegato che Facebook avrebbe cambiato il suo focus, passando dall’essere una social media company all’essere una metaverse company.

Il primo prodotto di Meta che, in un certo senso, si inserisce all’interno di questa nuova ambizione è Horizon Worlds, un social in realtà virtuale.