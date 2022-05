Tesla valuterà l’inserimento di AirPlay nelle sue vetture

Una delle molteplici qualità di Tesla, compagnia focalizzata nello specifico nelle auto elettriche, è da ricercarsi nella possibilità di ascoltare i pareri degli utenti ed implementare in alcuni casi delle funzioni dopo che queste vengono suggerite proprio dai compratori delle vetture, i quali hanno quindi modo di contribuire al miglioramento dei motori che vengono rilasciati di volta in volta.

Abbiamo nello specifico che fare con l’aggiunta di AirPlay di Apple, feature che avrebbe modo di migliorare l’audio di dispositivi per quel che riguarda o i possessori di un articolo del colosso di Cupertino. Si parla di una discussione nata in seguito a dei commenti sui miglioramenti dell’audio delle Tesla arrivati sulla piattaforma di Twitter, con gli ingegneri che si occupano di questo specifico ambito che stanno avendo modo di effettuare dei veri e propri upgrade per quel che riguarda i motori della compagnia.

Dopo che AirPlay è stato proposto come possibilità, Elon Musk ha deciso di parlare di come proporrà la cosa al relativo team di ingegneri, con la possibilità che il tutto venga bocciato, infatti, com’è stato fino a oggi per CarPlay e Android Auto, che continuano a non venire inseriti. Anche se in ogni caso una tecnologia wireless proprietaria come quella di Android ed Apple avrebbe modo di migliorare sostanzialmente l’audio rispetto alla trasmissione Bluetooth, sfruttando infatti il Wi-Fi, ma c’è comunque da dire che potremo aspettarci nelle prossime vetture di miglioramenti audio ancora una volta.

Non serve quindi che attendere ancora qualche tempo al fine di conoscere maggiori novità sulla questione, che potrebbero infatti venire confermate da parte della compagnia non appena questa si troverà a parlare del comparto audio di sui prossimi gioiellini a quattro ruote pronti a sfrecciare sul mercato nel giro di qualche tempo.