Stranger Things 4: le foto ufficiali della nuova stagione

Ecco tutte le foto ufficiali della nuova stagione del serial del momento, Stranger Things 4, in attesa delle puntate finali previste per luglio.

Questa settimana non si parla d’altro che delle due nuove serie tv atterrate l’una su Disney+ e l’altra su Netflix, ovvero Obi-Wan Kenobi e Stranger Things 4: tra le due, tuttavia, sembra che il maggior numero di consensi lo stia avendo il serial orrorifico ispirato agli anni ’80 dei fratelli Duffer. Vi mostriamo oggi tutte le foto ufficiali finora rilasciate. Tranquilli, non sono presenti spoiler particolari!

In Stranger Things 4, appena uscito su Netflix, sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

