Schede video: i prezzi stanno tornando alla normalità

I prezzi delle schede video stanno via via tornando alla normalità, come di recente anticipato da un report che ha preso in considerazione alcuni modelli.

Come riportato dalle statistiche di 3D Center e ripreso da Tom’s Hardware, sembra che la situazione delle schede video in Europa sia via via migliorando, considerando infatti che ci troviamo dopo un periodo particolarmente negativo a vedere i prezzi di alcuni dispositivi presentarsi appena sopra a quelli di listino.

Si tratta comunque di cifre particolarmente alte, e siamo infatti anche molto lontani da un momento che potremmo definire conveniente per l’acquisto di un dispositivo di questo tipo, con però in alcuni casi pochi percentuale sopra la media.

Ci si trova quindi in alcuni casi a per fortuna non dover affrontare spese esagerate al fine di poter mettere mano su un device da gaming. C’è dire in ogni caso che in Italia la situazione è meno rosea del previsto, e che infatti riuscire a trovare un articolo del genere, soprattutto se lo si ricerca a prezzo corretto, e tutt’altro che facile.

Considerando che ciò sta già avvenendo nel resto del mondo, possiamo di conseguenza immaginare quindi che nel giro di qualche tempo la situazione avrà per fortuna modo di migliorare anche nel nostro paese, con i prezzi che dovrebbero infatti stabilirsi in positivo nel giro di qualche tempo e smettere di lievitare particolarmente.