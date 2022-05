Mi Band 7 Pro: Xioami lancerà sul mercato la nuova versione?

Dopo che Xiaomi ha avuto modo di lanciare sul mercato nuovi Mi Band 7, dei dispositivi facenti parte della propria serie di Smart Band pronti a offrire delle feature migliorate rispetto a quanto visto lo scorso anno, fra cui batteria da 180mAh, oltre 100 modalità per lo sport, resistenza sott’acqua fino a 50 m e ulteriori novità, sembra il colosso possa pensare addirittura una versione Pro dei gioielli in in questione.

Xiaomi is Also Planning to Launch Mi Band 7 Pro Soon.. — Ankit (@TechnoAnkit1) May 25, 2022

Questa mirerebbe a migliorare le potenzialità del tutto rispetto a quanto visto fino a oggi. A parlare del tutto è stato il noto leaker Ankit su Twitter, come ripreso sulle pagine di PhoneArena, ed è stato spiegato che Xiaomi ha deciso di lanciare la versione Pro dei Mi Band 7 nel giro di non troppo tempo, con dei primi dettagli che sembrano già spuntati in rete.

Il tutto è stato infatti anticipato dall’app Mi Door Lock, la quale aveva ottenuto nel suo codice un riferimento ai Pro, con NotebookCheck che ha parlato di come l’indizio sia stato modificato e rimosso solo in seguito. Stando a quello che sappiamo il lancio potrebbe essere particolarmente vicino e avvenire già nel corso del mese di luglio, con infatti il colosso che avrebbe deciso di lanciare i Mi Band 7 Pro assieme gli Xiaomi 12 Ultra di cui ormai si discute da molto più tempo, con dei miglioramenti non ancora dettagliati in maniera precisa.

Sembra si parlerà di una batteria da 250mAh migliorata e del supporto a NFC e GPS, con anche un display più grande che potrebbe essere adottato da parte del colosso cinese. Al momento non ci sono state comunque comunicazioni in tal senso e dovremo aspettare infatti di scoprire se la compagnia avrà modo di parlare del device in questa nel giro di qualche tempo.