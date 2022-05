La Russia ha fatto causa ad Apple per la prima volta

Come confermato in via ufficiale, la Russia ha dichiarato causa ad Apple per via di alcune problematiche con la distribuzione dei dati degli utenti.

Dopo aver scatenato la guerra contro l’Ucraina, avendo in seguito avuto a che fare con decisioni di molteplici compagnie multinazionali che hanno deciso di terminare il supporto alla Russia, il paese ha scelto di recente di fare causa ad Apple, colosso di Cupertino che si troverà a quanto pare a dover combattere una battaglia legale in seguito a quanto avvenuto.

Stiamo parlando nello specifico di un evento che non ha molto a che fare con la guerra, dato che si tratta di una gestione non accurata per quel che concerne i piani e le regole russe in merito ai dati che la compagnia ottiene degli utenti, i quali infatti a quanto pare andrebbero localizzati e forniti allo stato in maniera più precisa, con Apple che non sarebbe quindi rispettando le varie normative del paese.

C’è comunque da dire che è di sicuro strano il fatto che la Russia abbia deciso di scatenare un tipo di battaglia legale simile proprio da quando Apple ha fermato la vendita di nuovi dispositivi in seguito allo scoppio della guerra, e mentre il colosso sta comunque supportando i device che gli utenti hanno avuto modo di acquistare prima dello scoppio dell’evento, c’è dire che il tutto potrebbe non durare ancora per molto. L’azienda sembra infatti sempre di più pronta volersi ritirare dal paese, mentre l’obiettivo della Russia potrebbe essere quello di danneggiare Apple in borsa con una riduzione del valore delle azioni in seguito alla causa.

Al momento non sappiamo in che modo la situazione si svilupperà, e di sicuro Apple avrà modo di commentarla e di reagire di conseguenza, mentre è alquanto improbabile che dopo lo scoppio della causa decida di cambiare le proprie politiche con il fine di assecondare il paese