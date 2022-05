Hunger Games: Rachel Zegler interpreterà Lucy Gray Baird nel film prequel

Rachel Zegler interpreterà Lucy Gray Baird nel film prequel The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes.

Per The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, il film prequel di Hunger Games, è stata scelta l’interprete della protagonista Lucy Gray Baird, che sarà Rachel Zegler. Il personaggio è membro di una comunità di artisti girovaghi confinati nel Distretto 12, e sarà scelta per la decima edizione degli Hunger Games.

Ricordiamo che Rachel Zegler è già stata protagonista di West Side Story. Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha detto sull’ingaggio della Zegler per The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes:

Come tutti ho visto Rachel recitare in West Side Story, e come tutti quanti ho avuto la percezione che stavo vedendo una star che avrebbe padroneggiato lo schermo per una generazione. Lucy Gray è il personaggio ideale per Rachel: parliamo di un character coraggioso, indipendente e ribelle, ma allo stesso tempo si tratta di una figura emotiva, vulnerabile e affettuosa. Rachel renderà questo personaggio indimenticabile.

Il film dal titolo italiano La Ballata dell’usignolo e del serpente racconta la giovinezza del Presidente Snow e della sua prima partecipazione alla realizzazione dei Giochi di Panem, quando era ancora uno studente d’Accademia. Il prequel di Hunger Games è tratto dall’omonimo romanzo di Suzanne Collins.

Il lungometraggio sarà disponibile al cinema dal 17 novembre 2023.