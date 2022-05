Fast X: Daniela Melchior rivela il look del suo personaggio

Daniela Melchior sarà tra i nuovi membri del cast di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious. Ecco il look dell'attrice nel film.

Dopo che lo stesso Vin Diesel l’ha presentata tra i nuovi membri del cast di Fast X, Daniela Melchior ha condiviso le immagini del suo look all’interno del lungometraggio. Si tratta di alcuni scatti che mostrano come il character della Melchior abbia addosso diversi tatuaggi, soprattutto sulle braccia.

Ecco le immagini di Daniela Melchior e del suo look in Fast X.

Ricordiamo che l’attrice ha già lavorato in The Suicide Squad, ed è stata la doppiatrice di Spider-Gwen in Spider-Man – Un Nuovo Universo.

Fast X avrà come protagonista Jason Momoa, che farà il villain del film, e nel lungometraggio sarà presente anche John Cena. Considerando altri personaggi provenienti dai cinecomics possiamo citare Rita Moreno, Daniela Melchior e poi Brie Larson, ed Alan Ritchson. Mentre per quanto riguarda gli interpreti che ritorneranno nella produzione ci sono Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Charlize Theron e Scott Eastwood.

Ricordiamo che Justin Lin ha lasciato la regia di Fast X, ed il tutto sembra sia dovuto al difficile rapporto con il protagonista Vin Diesel. Al suo posto La Universal Pictures avrebbe scelto Louis Leterrier.

