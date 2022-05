Maestro: le prime immagini della trasformazione di Bradley Cooper in Leonard Bernstein

Il biopic di Netflix su Leonard Bernstein, intitolato Maestro, avrà come protagonista Bradley Cooper, e l’incredibile trasformazione dell’interprete è stata da poco mostrata nelle prime immagini tratte dal lungometraggio.

Qui sotto potete vedere Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein in Maestro.

Il grande cambiamento di Bradley Cooper si nota soprattutto nelle immagini in cui l’attore interpreta Leonard Bernstein da anziano. La storia dovrebbe ricoprire trent’anni di vita e carriera di Bernstein, con il compositore e direttore d’orchestra che ha fatto il suo debutto presso la New York Philharmonic Orchestra a 25 anni. La sua vita è stata segnata da tante battaglie civili, e da composizioni leggendarie, come la colonna sonora di West Side Story e di Fronte dal Porto. Ma grande spazio sarà riservato nel film al rapporto tra Bernstein e la moglie.

La regia è dello stesso Bradley Cooper, che ha scritto il film assieme a Josh Singer. Il lungometraggio è prodotto da Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Bradley Cooper, Fred Berner e Amy Durning. In Maestro compariranno anche Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke. Bradley Cooper vestirà i panni del compositore di Broadway Bernstein, mentre la Mulligan sarà la moglie Felicia Montealegre.