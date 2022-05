LG OLED evo C2 da 65″, annunciata l’edizione a tema Star Wars: solo 501 unità!

LG ha annunciato una versione in edizione limitata della sua TV OLED evo C2 da 65″ realizzata in collaborazione con Star Wars e Lucasfilm. Dal punto di vista tecnico, ovviamente la TV non presenta differenze con la versione normale del prodotto, in compenso questa versione è impreziosita da un gran numero di chicche davvero notevoli.

Tanto per iniziare, ogni volta che la TV viene accesa si viene accolti dal minaccioso respiro di Darth Vader e l’intera interfaccia è ricca di riferimenti alla Saga, come il puntatore, qui sostituito da una piccola spada laser. Nell’app Gallery troviamo poi 32 diverse immagini esclusive, che possono essere utilizzate come sfondo. Troviamo due cartelle: Star Wars: Journey of Darth Vader e Star Wars: Conceptual Designs.

Tutto qui? Neanche per idea: le parti in metallo sono di una tonalità diversa, più brillanti, mentre il telecomando, oltre ad avere il logo di Star Wars, ha anche un LED rosso sul lato, proprio come se fosse la spada laser dell’oscuro signore dei Sith. Infine sul retro del televisore troviamo riprodotto il logo dell’impero. Insomma, il televisore definitivo per gli appassionati di Star Wars.

Solo negli USA? Non ci sono conferme, ma sembra probabile. Parliamo di un prodotto realizzato in appena 501 unità, un omaggio alla 501th legion, il corpo scelto di assaltatori imperiali comandato da Darth Vader.

Prezzo e disponibilità sono ancora un mistero, potete iscrivervi a questo link per essere i primi a ricevere informazioni sulla release di questa TV OLED evo C2 da 65″ a tema Star Wars.