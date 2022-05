Le Fate Ignoranti: Ferzan Ozpetek e Disney+ celebrano la vittoria ai Nastri d’Argento 2022

Disney+ celebra la vittoria di due Nastri d’Argento per le Grandi Serie. Le Fate Ignoranti, la serie diretta da Ferzan Ozpetek e prima produzione originale italiana per la piattaforma streaming, ha ottenuto due Nastri d’Argento ex aequo come Miglior Serie 2022 e Miglior Attrice Non Protagonista. La categoria Miglior Serie 2022 premia i produttori Tilde Corsi e Gianni Romoli (R&C Produzioni), i registi Ferzan Ozpetek e Gianluca Mazzella, la sceneggiatura e il cast nella sua coralità. Il premio Miglior Attrice Non Protagonista viene assegnato invece alla coppia Ambra Angiolini e Anna Ferzetti.

Il regista Ferzan Ozpetek ha dichiarato sulla vittoria:

È la prima volta che decido di lavorare su una serie e per questo sono doppiamente felice di avere ottenuto questi riconoscimenti, per me ma soprattutto per le Fate che mi circondano da oltre 20 anni. Sono contento per loro, per Ambra e Anna, tutto il cast, i produttori e il team che ha lavorato a questo progetto. Loro hanno già premiato me con l’impegno e l’entusiasmo di una vera avventura. Abbiamo girato l’anno scorso durante mesi difficili e segnati dalle incertezze. E ora, a solo poco più di un mese dal debutto degli otto episodi su Disney+, ci stanno seguendo in moltissimi in Europa e negli Stati Uniti e arrivano già premi di prestigio come i Nastri d’Argento. Ci auguriamo che questi premi siano di buon auspicio e che siano i primi riconoscimenti di una lunga… serie. E Grazie Disney per aver creduto in questa squadra e supportato il progetto de Le Fate Ignoranti.

Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece, ha aggiunto:

È con grande entusiasmo che accolgo la vittoria dei Nastri d’Argento per Le Fate Ignoranti. Prima di tutto voglio ringraziare i Giornalisti Cinematografici Italiani per questi importanti riconoscimenti e il regista Ferzan Ozpetek per aver deciso di lavorare con Disney per la sua prima serie, nonché prima produzione originale italiana Disney+. Poi il mio grande grazie va a tutta la squadra Disney+ e ovviamente a tutto il pubblico che ha accolto Le Fate Ignoranti con immenso calore rendendola una delle serie più seguite e apprezzate su Disney+, ma soprattutto un fenomeno che ha acceso le conversazioni sui social e sulla stampa in Italia, ma anche oltre confine.

La cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento per le Grandi Serie avverrà sabato 4 giugno presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli. Le Fate Ignoranti è disponibile su Disney+ in Italia e in diversi Paesi nel mondo, e negli Stati Uniti su Hulu.