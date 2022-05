iPhone 14: le unità finte svelano il design dei nuovi telefoni?

In attesa del reveal all’ufficiale degli iPhone 14, i dispositivi del colosso di Cupertino sono apparsi di recente in rete grazie delle unità dummy, ovvero dei modelli che dovrebbero aver assunto le stesse effettive dimensioni e dettagli dei modelli reali, anche se non risultano funzionanti in quanto utili come semplici modelli di test. C’è però da dire che nonostante non si tratti di veri e propri telefoni, sono presenti infatti delle anticipazioni specifiche per quel che concerne il design che in futuro gli iPhone 14 dovrebbero avere.

Stando a quanto di recente rivelato, come ripreso sulle pagine di Wccftech, la compagnia avrebbe davvero come anticipato per tanto optato per la rimozione degli iPhone 14 mini della nuova serie, con i dispositivi di questo tipo che sarebbero ormai sospesi a tempo indeterminato. C’è da dire però che si parla ancora di un totale 4 modelli pensati per completare la nuova serie, con i Max che dovrebbero prendere il posto dei mini.

Per quel che riguarda le ulteriori novità anticipate, troviamo il classico notch nei primi 2 modelli, ovvero gli iPhone 14 base e i Max. Nel mentre per i Pro e i Pro Max è presente il design a pillola di cui si chiacchiera da ormai diverso tempo, con quest’ultima che dovrebbe avere modo di offrire miglioramenti rispetto a quanto visto in passato. Anche sul retro delle si presentano delle differenze per quel che riguarda i dispositivi base e quelli Pro, con un doppio setup di di fotocamere per quel che riguarda iPhone 14 e 14 Max.

Il design triplo, come visto anche nelle serie di tredici, arriva invece per i due modelli Pro. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiale ed è bene attendere novità precise da parte di Apple per avere maggiori dettagli sulla questione.