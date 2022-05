Il talento di Mr. C: trailer italiano del film con Nicolas Cage in arrivo dal 4 agosto

Eagle Pictures presenta il trailer italiano Il talento di Mr. C, il nuovo film con Nicolas Cage che arriverà in Italia in Home Video dal 4 agosto.

The Unbearable Weight Of Massive Talent arriva anche nel nostro paese col titolo de Il talento di Mr. C, anche se purtroppo saltando la sala: sarà disponibile on demand dal 22 luglio, e in DVD, Blu-ray e 4K dal 4 agosto. Ecco il trailer italiano.

Questa la sinossi ufficiale:

A Nick Cage (proprio Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage) viene proposto di apparire come ospite d’onore alla festa di compleanno di Javi Gutierrez (Pedro Pascal), un suo fan messicano miliardario. L’attore è a corto di soldi e, nonostante la proposta non lo faccia impazzire, accetta in cambio di 1 milione di dollari. Quello che Cage non sa è che Javi è in realtà uno spietato narcotrafficante braccato dalla CIA. L’attore viene, così, ingaggiato dagli agenti americani per incastrare il suo facoltoso fan, ma le cose incominceranno a prendere una strana piega.

