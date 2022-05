Il CEO di Xiaomi dice di portarsi dietro sempre quattro smartphone

Quattro smartphone sempre in tasca, ovunque e tutti i giorni. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, deve essere davvero multi-tasking, perché ha recentemente dichiarato su Weibo, popolare social cinese, di non poter fare a meno di almeno quattro diversi dispositivi.

Ovviamente, ça va sans dire, fanno tutti parte della famiglia di prodotti del gruppo Xiaomi. Non abbiamo idea di come faccia ad andare in giro con quattro dispositivi. Quanto sono profonde le sue tasche? Si porta dietro una valigetta solo per loro? Sta di fatto che la lista dei suoi smartphone include il nuovo Xiaomi 12, uno Xiaomi Mi 11 Ultra, un Redmi Note 11T Pro e, infine, uno Xiaomi Civi.

Non è nemmeno chiaro se abbiano scopi diversi. Istintivamente verrebbe da pensare che il CEO di Xiaomi abbia bisogno di quattro smartphone per poter dividere comodamente aspetti diversi della sua vita: dal lavoro alla famiglia. In realtà Lei Jun sostiene di utilizzarli a turno, in modo da poterli usare tutti allo stesso modo.

Chissà se si tratta di una vera abitudine, o se al contrario Lei Jun abbia usato questo espediente per pubblicizzare alcuni degli smartphone della sua azienda. Con buona pace del CEO, ci sa tanto che portarsi dietro quattro diversi smartphone (tutti Xiaomi, ovviamente) non diventerà una nuova moda.