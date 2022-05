George R.R. Martin: “In Star Wars muoiono più persone che in Game of Thrones”

George R.R. Martin ha fatto un paragone tra Star Wars e Game of Thrones, facendo notare come nella saga di George Lucas ci siano più morti rispetto alla sua storia.

Lo scrittore George R.R. Martin, durante un’intervista al The Independent, ha parlato della sua popolare saga Game of Thrones, ed ha fatto un parallelismo con il franchise di Star Wars, creando un confronto soprattutto sulla quantità di morti che si vedono nelle rispettive storie, e Martin ha dimostrato come in Star Wars muoiano più personaggi rispetti a Il Trono di Spade.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo George R.R. Martin:

Star Wars ha ucciso più persone rispetto a quanto abbia fatto io! Nel primo Star Wars viene fatto esplodere l’intero pianeta di Alderaan che conta circa venti miliardi di persone. Però sapete una cosa? A nessuno importa niente, perché, nonostante siano morti tutti gli abitanti di Alderaan, noi non li conosciamo. Non percepiamo emotivamente le loro morti, sono solo una statistica. Se vai a scrivere di morte devi farla percepire.

Chiaramente il pensiero va a momenti memorabili di Game of Thrones come le Nozze di Sangue, ma c’è da dire che praticamente tutte le morti ne Il Trono di Spade risultano essere significative. Proprio per questo Martin ha sottolineato come sia proprio suo scopo dare al lettore la percezione emotivo di avvertire una sensazione forte con la morte di uno dei suoi personaggi.