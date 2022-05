Stranger Things e Fear Street: i buffi blooper di Sadie Sink

Netflix ha pubblicato un video che tributo alla giovane e talentuosa Sadie Sink, che abbiamo conosciuto in Stranger Things e Fear Street.

29—Mag—2022 / 9:45 AM

Sadie Sink è velocemente diventata uno dei volti televisivi più noti della sua generazione, prima nei panni di Max Mayfield nella seconda stagione di Stranger Things e poi anche per la serie horror antologica Fear Street: ecco un video-tributo ufficiale dal dietro le quinte delle due serie, comprensivo di buffe papere e fuoriscena.

I tre film di Fear Street narrano una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli, e sono tratti dalla serie per ragazzi La strada della paura, che vanta ben 36 uscite (di cui 24 ancora inedite nella nostra lingua).

In Strenger Things 4, appena uscito su Netflix, sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

