YouTube Music testa i suggerimenti di nuovi brani con dei filtri

YouTube Music, come confermato da diversi report in rete, si sta aggiornando al fine di permettere agli utenti di filtrare le scelte dei casuali della piattaforma.

Non è passato molto tempo da quando YouTube Music si è aggiornato con la possibilità per gli utenti di ricevere dei suggerimenti personalizzati in base ai brani che si desidera ascoltare, avendo modo come avviene su ulteriori piattaforme di ascolto di musica, di scoprire nuovi contenuti in maniera alquanto facile e divertente.

Parliamo questa volta di un ulteriore upgrade della piattaforma di ascolto audio, il quale permette in fatti ora a di accedere a degli appositi filtri pensati al fine di migliorare i suggerimenti automatici, lasciando comunque che questi possano presentarsi ma dando una grossa mano all’algoritmo in base ai propri gusti. Il tutto è stato di recente ripreso sulle pagine di 9to5Google, le quali hanno avuto modo di confermare la novità in questione e anche i filtri che sarà possibile applicare con facilità per migliorare il sistema.

Si parte innanzitutto da quello noto come All, il quale risulta al momento l’opzione di default e lo resterà anche quando i test del colosso in merito alla novità in arrivo saranno terminati e questa verrà rilasciata. Si parla in seguito anche di Familiar, filtro pensato al fine di ricevere dei suggerimento maggiormente in base ai propri gusti, evidentemente sia per quel che riguarda degli specifici artisti e sia per i generi musicali di riferimento.

Si parla poi di Recommendation e di Instrumental, due filtri che ancora una volta permetteranno all’algoritmo di fare un lavoro maggiormente di rilievo nella scelta di nuovi contenuti. C’è da dire che il tutto sembra al momento disponibile solamente per le playlist radio, ma considerando che si tratta al momento di semplici test c’è da dire che la situazione e i vari contenuti potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane e presentarsi in forma diversa sul mercato.