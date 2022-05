The Callisto Protocol non farà più parte dell’universo PUBG

Con un tweet, Glen Schofield ha dichiarato che The Callisto Protocol, il suo nuovo survival horror, non farà più parte dell’universo PUBG, ma avrà una sua storia ed un suo mondo. Originariamente il creatore di Dead Space aveva spiegato che il gioco avrebbe avrebbe fatto parte dell’universo del celebre battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds, pur senza vantare la presenza di collegamenti troppo evidenti. Ebbene ora Glen Scofield si prepara a fare marcia indietro, spiegando le motivazioni che si celano dietro questo ripensamento. Di seguito il testo del tweet:

Stando alle parole di Schofield dunque il gioco includerà ancora qualche sorpresa per gli appassionati di PUBG, ossia qualche piccolo riferimento, ma avrà la sua storia e sarà ambientato in quello che è il suo universo.

FYI @CallistoTheGame is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, &we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 26, 2022