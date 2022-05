Stranger Things 4 da oggi disponibile su Netflix

Oggi, 27 maggio, arriva sulla piattaforma streaming Netflix l’attesissima serie TV Stranger Things 4, con il primo volume della quarta stagione a cui seguirà la seconda parte con gli episodi finali che sarà distribuita direttamente l’1 luglio.

Qui sotto trovate il trailer di Stranger Things 4.

Stranger Things 4 si ambienta 6 mesi dopo la battaglia dello Starcourt, precisamente durante le vacanze di primavera. Per la prima volta il cast dello show è diviso in 3 differenti location. Undici e i Bayers in California; i ragazzini ad Hawkins e Hopper prigioniero in terra straniera.

In Stranger Things 4 vediamo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast sono tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

Ricordiamo che la serie è stata lanciata nel 2016, ed è stata creata dai fratelli Duffer.

