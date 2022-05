Stranger Things 4: negli USA un annuncio avverte della violenza sui bambini nel primo episodio

Negli USA all'inizio di Stranger Things 4 viene sottolineato come alcune scene contengano violenze sui bambini. Il collegamento va alla strage in Texas.

Dopo gli eventi accaduti a Uvalde, in Texas, il primo episodio di Stranger Things 4 si apre negli Stati Uniti con un avviso che sottolinea come le prime scene della quarta stagione contengano violenze sui bambini. La piattaforma streaming Netflix ha voluto inserire questo annuncio per rispettare la sensibilità di coloro che sono rimasti fortemente turbati dalla morte di 19 bambini e due insegnanti alla Robb Elementary School.

L’annuncio recita:

Attenzione: presenti scene di violenza che coinvolgo bambini.

In una nota di Netflix viene riportato:

Abbiamo svolto le riprese di questa stagione di Stranger Things circa un anno fa. Ma dopo i tragici eventi di questi giorni accaduti in Texas, gli spettatori potrebbero trovare la scena d’apertura della prima stagione piuttosto angosciante. Siamo molto tristi per questa violenza indescrivibile, ed i nostri cuori sono rivolti a tutte le famiglie in lutto per i loro cari.

Stranger Things 4 si ambienta 6 mesi dopo la battaglia dello Starcourt, precisamente durante le vacanze di primavera. Per la prima volta il cast dello show è diviso in 3 differenti location. Undici e i Bayers in California; i ragazzini ad Hawkins e Hopper prigioniero in terra straniera.

In Stranger Things 4 vediamo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.