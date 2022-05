Spriggan: trailer ufficiale della serie anime per Netflix

Tutti e sei gli episodi della serie Netflix Spriggan saranno disponibili dal 18 giugno 2022, solo su Netflix: ecco il trailer finale di questa nuova trasposizione animata, che vi presentiamo sia in versione adattata in italiano che con il doppiaggio originale giapponese.

La serie è tratta dal manga scritto da Hiroshi Takashige e illustrato da Ryoji Minagawa, pubblicato da Shogakukan sulla rivista Weekly Shōnen Sunday.

Questa la sinossi ufficiale:

Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell’uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta.

In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal “potere” inimmaginabile.

Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio per l’eternità: “Proteggi i reperti dai malvagi”. Prendendo il messaggio alla lettera, un’organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato.

Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan.

Leggi anche: