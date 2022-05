Morbius: alcuni appassionati vorrebbero una versione videogame vintage in stile primi anni duemila

Dopo il flop al botteghino c’è chi ha trovato un modo per dare un senso al lungometraggio su Morbius, e per questo diversi appassionati online hanno parlato del desiderio di trasformare il film Sony con Jared Leto protagonista in un videogame vintage, stile primi anni 2000.

Nei commenti che abbiamo raccolto su Twitter c’è chi ha provato a realizzare una copertina di una versione di Morbius da Nintend DS, e qualcun altro ha voluto fare la stessa cosa però concependola per la console Xbox 360. E poi ancora chi ha provato a immaginarne una versione più contemporanea per la Switch. Ma andiamo a vedere alcuni dei commenti e delle immagini pubblicate online.

I wish Morbius came out in the early 2000s so we got a movie tie in game which only vaguely followed the plot of the movie. — LonelyGoomba (@LonelyGoomba) May 24, 2022

“Vorrei che Morbius fosse uscito nei primi anni Duemila così che ne fosse seguito un gioco che vagamente segue la trama del film”.

morbius

but make it wii shovelware pic.twitter.com/23aWpnpp8a — Memory Card (@MemCardShow) May 26, 2022

"There's only one game this summer with More Blood… More Brutality…. More… BADASS…. MORBIUS." pic.twitter.com/xKbjkQg35j — PJ (@Android_Sparky) May 27, 2022

“Questa estate c’è solo un gioco con più sangue, brutalità e più tosto che mai…Morbius”.

I was cleaning up my room and found some NDS and 3DS games, who else remembers this absolute classic?😍😍😍#MorbiusSweep #Morbius #MORBIUSARMY pic.twitter.com/wjs0PkFYE4 — SeBa (comms open) (@BlackakSeBa) May 25, 2022

“Ho appena dato una ripulita alla stanza ed ho trovato alcuni giochi NDS e 3DS. Chi altro ricorda questi classici?”

Morbius for the Nintendo DS was shown off at e3 2004. It was going to be a launch title bundled in with the system. https://t.co/tCJNp9gqZo pic.twitter.com/zGsqJ6paCY — CartridgeGames (@CartridgeGames) May 24, 2022

“Morbius per Nintendo DS è stato presentato durante l’E3 del 2004”.

Morbius: The Videogame (Nintendo Switch)

2022, Activision pic.twitter.com/YOGxp1zKi0 — real fake licensed games (@realfakegames) May 26, 2022

Ricordiamo che dopo il passaggio al cinema a fine marzo, il film Sony-Marvel Morbius è uscito il 17 maggio, in versione digitale. La versione Home Video del lungometraggio uscirà il 14 giugno.