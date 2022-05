Indiana Jones 5: Kathleen Kennedy definisce il nuovo film “fantastico”

Indiana Jones 5 ha rivelato la prima immagine ufficiale del lungometraggio con Harrison Ford nei panni del personaggio protagonista. Ma la stessa presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha provato ad aumentare ulteriormente l’hype per il film definendolo “fantastico”.

Ecco le sue parole durante la Star Wars Celebration:

James Mangold ha fatto un incredibile lavoro con Indiana Jones. Lui ed Harrison Ford hanno stabilito un grande rapporto, e credo che i fan adoreranno ciò che è stato realizzato. Un lavoro fantastico.

Quando lo stesso James Mangold ha parlato all’inizio della produzione del film ha detto:

Sono entusiasta di poter iniziare una nuova avventura. Steven, Harrison, Kathy, Frank e John sono tutti degli eroi per me. E poi aggiungendo Phoebe, che è un’attrice incredibile ed una voce creativa importante, capace di creare grande chimica sul set, tutto ciò mi fa sentire fortunato.

Della trama del film si sa attualmente ben poco, se non che sarà ambientato in diversi luoghi del mondo e su (o attraverso) diversi piani temporali. Oltre a Harrison Ford, nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. L’uscita è prevista per il 30 giugno 2023.