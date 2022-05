Il primo jet privato in grado di rompere la barriera del suono

Si chiama Global 8000 ed è un jet supersonico prodotto dalla canadese Bombardier. È il primo veicolo in assoluto di questo tipo

27—Mag—2022 / 9:24 AM

Un rombo nel cielo spezza la tranquillità. Fino ad oggi avreste pensato ad un caccia militare, forse un’esercitazione di qualche tipo. Presto dietro ad un boato del genere potrebbe esserci il jet privato di qualche magnate. Si chiama Global 8000 ed è un jet supersonico della Bombardier, il primo in assoluto di questo tipo.

In teoria il jet è in grado di viaggiare ad una velocità di Mach 0,94, quindi poco al di sotto della barriera del suono. In pratica durante alcuni test la Bombardier è riuscita a portarlo a Mach 1,015. O meglio, è riuscito a farlo con un prototipo della generazione precedente, il Global 7500, e il Global 8000 potrebbe raggiungere prestazioni ancora più audaci. La cosa interessante è che utilizza il carburante SAF, che riduce le emissioni di CO2 almeno del 75% rispetto alle altre alternative.

La cabina ospita 19 passeggeri, mentre il jet privato ha un’autonomia di 14.800 km, circa 8000 miglia. Ovviamente a bordo c’è tutto il lusso che ci si aspetta su un jet progettato per una clientela esigente. “È il nuovo punto di riferimento dell’industria dell’aviazione privata”, ha commentato con orgoglio l’azienda canadese. “È l’inizio di una nuova era”.

Nel frattempo saranno necessari ancora diversi anni di progettazione e test di volo. Secondo la Bombardier, il Global 8000 potrebbe entrare in commercio nel 2025, a tre anni da oggi.