Apple Car, il team perde un altro pezzo: l’ex Tesla Christopher Moore si licenzia dopo meno di un anno

27—Mag—2022 / 9:43 AM

L’ambizioso progetto di Apple per la produzione di un’auto elettrica a guida autonoma – Project Titan – ha perso ancora una volta un’importante pezzo. Lascia Christopher “CJ” Moore, veterano dell’industria automobilistica che ora è passato nelle file di Luminar Technologies.

Luminar Technologies è un’azienda con sede ad Orlando. Si occupa di hardware e software per la guida autonoma e assistita: dai sensori LiDAR alle tecnologie di computer vision.

Christopher Moore si era unito ad Apple solamente ad agosto dell’anno scorso, ma evidentemente in meno di un anno ha visto abbastanza per prendere la decisione di dare il ben servito alla mela morsicata e andarsene altrove. Prima di lavorare per Apple, Moore era stato il responsabile del programma ‘Autopilot’ di Tesla. Insomma, è uno dei massimi esperti di sistemi di guida semi-autonoma al mondo.

Elon Musk in passato aveva schernito Apple, sostenendo che fosse “l’azienda dove vanno a lavorare quelli che non reggono i ritmi di Tesla”.

Nel corso degli ultimi due anni, praticamente l’intero management della divisione automotive di Apple è stato sostituito. Ad inizio di maggio Ian Goodfellow si è licenziato da Apple per andare a lavorare per DeepMind, la divisione machine learning di Google. Nello stesso periodo Apple ha assunto alcuni ex dirigenti di Ford e Rivian.

Luminar è quotata in borsa dal 2020 e nel frattempo ha stretto importanti accordi di collaborazione con Mercedes-Benz, Volvo e SAIC Motor Corp.