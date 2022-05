Alcuni azionisti di Twitter hanno fatto causa ad Elon Musk

Gli azionisti di Twitter hanno perso la pazienza e ora fanno causa ad Elon Musk: "ha manipolato il mercato per far crollare il valore dell'azienda, ci risarcisca".

“Elon Musk ha manipolato i prezzi delle azioni della compagnia”, è questa l’accusa mossa da alcuni azionisti di Twitter al fondatore di Tesla e SpaceX. Il miliardario ha presentato una proposta d’acquisto della società, con un pagamento fissato a 54,20 dollari per azione, per un totale di 44 miliardi di dollari. Poi il ripensamento: “non se ne fa nulla finché non viene chiarita la questione dei bot”. E nel frattempo, anche per colpa delle continue giravolte del miliardario, Twitter è rovinosamente crollato in borsa.

Il sospetto è che nelle mosse di Musk non ci sia proprio nulla di casuale. L’imprenditore – sussurrano alcuni esperti da diverse settimane – le sta provando tutte per rinegoziare a ribasso il costo dell’operazione. Ma potrebbe costargli caro.

“Il giusto valore di mercato delle quote di Twitter è stato condizionato da Elon Musk, che ha scientemente dichiarato il falso e non ha condotto le trattative in buonafede”, si legge nei documenti a sostengo della causa.

Twitter ha un problema con i bot? Beh – argomenta la parte attrice – Elon Musk se ne poteva accorgere prima di presentare un’offerta da 44 miliardi. E il punto, continuano gli azionisti, è proprio che Musk era già a conoscenza del problema. “All’epoca Musk sapeva che Twitter avesse un discreto numero di account fake o account controllati dai bot, tant’è che, proprio su questo, il social aveva patteggiato una causa con una transazione di diversi milioni di dollari”, si legge nelle argomentazioni della causa contro il miliardario. “Musk ha pubblicato diversi post sull’argomento in passato e questo molto prima di presentare la sua offerta per acquistare Twitter, che è stata presentata con una piena consapevolezza del problema”.

Da qui la tesi: i bot sono solo un pretesto. Elon Musk vuole semplicemente rinegoziare a ribasso l’accordo, oppure avere una scusa per abbandonare il tavolo delle trattative senza conseguenze. L’accordo che è già stato firmato da Musk e dal CdA prevede una penale da 1 miliardo di dollari, ma. laddove fosse provato che l’imprenditore sta agendo in malafede, rischia conseguenze molto più gravi.