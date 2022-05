Xiaomi Pad 6 potrebbe arrivare nel 2022 anche in Italia

Nonostante non ci siano al momento ancora molti dettagli in tal senso, sembra che Xiaomi avrà modo di lanciare i suoi tablet sia in Cina che anche in Italia entro la fine dell’anno, con i nuovi dispositivi che prenderebbero il nome di Pad 6, continuando la serie della compagnia e permettendo agli utenti di fruire del suo ecosistema con dei device rinnovati rispetto a quanto visto fino a ora.

Parliamo ovviamente dispositivi Android, anche se non ci sono molti dettagli della questione, Mukul Sharma, noto leaker del settore, si è espresso positivamente in merito al debutto dei device in questione anche per quel che riguarda il nostro paese, i quali avrebbero però modo di giungere con una grossa differenza rispetto a quanto visto fino a oggi dai tablet della compagnia.

Non sappiamo infatti quale sarà il SoC inserito all’interno, ma stando a quanto di recente anticipato dovrebbe trattarsi di un prodotto realizzato da parte di MediaTek, e non da Qualcomm come in genere Xiaomi era abituata a fare per la maggior parte dei propri dispositivi. Restiamo ovviamente in attesa di novità ufficiali in tal senso, con i dispositivi che non sono ancora stati nemmeno annunciati, e che immaginando un debutto nel corso del mese di luglio o agosto com’è stato anticipato dovrebbero venire svelati da parte del colosso cinese nel giro di non troppo tempo.

Immaginando che la serie sei tablet targati Xiaomi possa continuare nel corso del 2022 con il nuovo modello, sempre che questo prenda davvero il nome di Pad 6, di sicuro il chip utilizzato all’interno sarà fra i primi dettagli che la compagnia avrà modo di discutere in fase di annuncio. Stando a quello che sappiamo, il tutto potrebbe avvenire quest’estate, con ulteriori novità che potrebbero presentarsi assieme ai device.