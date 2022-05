Stray: la data d’uscita è stata svelata in anticipo dal database PlayStation?

La data d'uscita di Stray, l'avventura felina di Annapurna Interactive, potrebbe essere stata svelata in anticipo da PlayStation Game Size.

La data d’uscita di Stray, l’avventura felina di Annapurna Interactive in arrivo su PS4, PS5 e PC, potrebbe essere stata svelata in anticipo dal database PlayStation. Stando a quanto riportato dall’utente PlayStation Game Size, all’interno del database l’uscita di Stray è stata fissata a martedì 19 luglio 2022.

🚨 According To Playstation Database , Stray Coming July 19th 2022 , 8 AM PT 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #Stray pic.twitter.com/5NNQW6dAkf — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 26, 2022

Tuttavia bisogna considerare che non vi è stato alcun annuncio da parte di Annapurna e che – come sottolinea anche PlayStation Game Size – potrebbe anche trattarsi semplicemente di una data place-holder. In ogni caso, c’è anche da considerare che la finestra di lancio finora confermata è quella estiva che quindi in relazione a ciò quella data potrebbe essere tutto sommato piuttosto plausibile.

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.

In attesa di saperne di più sul caratteristico action adventure di Annapurna, vi ricordiamo che Stray sarà disponibile in estate per PS4, PS5 e PC.