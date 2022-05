POCO F4 sembra vicino al lancio, spuntano le specifiche tecniche

Dopo che di recente abbiamo avuto a che fare con gli smartphone POCO F4 GT, ovvero delle versioni rebrandizzate dei Redmi K50 Gaming Edition, e sembra che il nuovo smartphone di Xiaomi della serie sia ormai pronto a raggiungere il mercato nel giro di non molto tempo, anche al di fuori del territorio cinese.

Parliamo nello specifico degli smartphone POCO F4, ovvero la versione base che dovrebbe quindi presentarsi con delle possibilità minori, anche se ovviamente con un prezzo maggiormente accessibile per via di un SoC meno potente e di diverse altre funzionalità mancanti rispetto al modello da gaming. In attesa del reveal ufficiale, c’è da dire che molteplici rapporti hanno anche avuto modo di approfondire le specifiche tecniche del dispositivo, e quindi prima dell’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi possiamo già capire cosa aspettarci dai nuovi gioiellini.

Si parla di quelli che sembrerebbero dei Redmi K40S rebrandizzati, i quali dovrebbero offrire uno schermo da 6,67 pollici FHD+ di tipo AMOLED con 120 Hz di refresh rate, HDR10+, Dolby Vision e 1300 nits di luminosità. Il device in questione dovrebbe offrire all’interno il SoC Snapdragon 870 con 8 GB di RAM LPDDR5 e archiviazione di tipo UFS 3.1

Per quel che riguarda le fotocamere, si parla di una 48 MP principale con una 8 MP ultrawide e una 2 MP macro, con invece un sensore da 20 MP per i selfie che dovrebbe presentarsi come fotocamere punch-hole nella parte frontale. Per il resto, dovrebbe essere presente sin dal lancio la MIUI 13 basata su Android 12, con una batteria da 4.500mAh pronta a offrire il proprio supporto alla ricarica rapida a 67 W.

Non resta che attendere ovviamente delle novità ufficiali da parte di Xiaomi in tal senso, che dovrebbero presentarsi nel giro di non troppo tempo e potenzialmente portare anche del debutto del nuovo POCO in Italia.