iPod Touch rimosso ufficialmente dallo store di Apple

È passato davvero poco tempo da quando Apple ha avuto modo di discutere della fine degli iPod Touch, dei dispositivi che all’effettivo venendo rimossi dal mercato hanno toccato il cuore fra i moltissimi utenti che nel corso degli anni hanno avuto modo di mettere mano sui dispositivi in questione. C’è da dire che il colosso ha in ogni caso parlato di come le unità ancora disponibili, con la linea produzione come confermato terminata, sarebbero state vendute fino a terminare del tutto, fenomeno che non ci ha messo molto prima di arrivare.

Come infatti di recente confermato e come hanno anche avuto modo di riportare le pagine di 9to5Mac, il link della pagina degli iPod Touch non risulta più funzionante, con questo che rimanda quindi all’assistenza di Apple, alla quale è possibile ovviamente porre eventuali domande e in caso di dubbi in merito ai dispositivi pensati per il mondo dell’audio e non solo.

Si tratta quindi dell’ufficiale fine di un’era, con ulteriori iPod che non risultano più in sviluppo, almeno non in via ufficiale, da parte della compagnia. C’è da dire che non ci sono al momento neanche anticipazioni in merito a ulteriori dispositivi che potrebbero presentarsi in futuro. C’è comunque da sottolineare che è possibile che Apple riesca in futuro a far rinascere il brand degli iPod sotto una nuova ottica, anche se questi ovviamente invecchiando nel corso del tempo – per via delle sempre migliori feature degli smartphone – non sono più riuscito a stare al passo con quanto richiesto dagli utenti.

C’è infatti da dire che tutti dispositivi del colosso di Cupertino offrono supporto al mondo della musica e dei prodotti audio, in maniera particolarmente ottimale grazie alla presenza di Apple Music e non solo.