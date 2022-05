Gran Turismo 7: Update 1.15 disponibile, arrivano tre nuove auto e i regali di compleanno

Polyphony Digital ha pubblicato l'Update 1.15 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4. Tra le tante novità ci sono tre nuove auto e i regali di compleanno per i giocatori.

Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 si aggiorna con l’update 1.15. Come promesso nei giorni scorsi, tra le tante novità troviamo l’introduzione di tre nuove vetture più i regali di compleanno per i giocatori. Per l’occasione dell’arrivo dell’update è stato anche pubblicato un trailer dell’aggiornamento, che trovate qui sotto e che illustra le principali novità della patch.

Le tre nuove vetture introdotte sono:

Roadster Shop Rampage

Toyota GR010 HYBRID ’21

SUZUKI Vision Gran Turismo

Per riscattare, invece, i regali di compleanno vi basterà andare da Sarah al Café. In occasione del vostro compleanno infatti l’NPC vi donerà un un “Biglietto Regalo di Compleanno”, che potrà essere richiesto nel periodo compreso tra una settimana prima e una settimana dopo la propria data di nascita registrata su PSN.

Inoltre è stata anche ampliata la rassegna di eventi disponibili nella sezione World Circuits, che ora includerà nello specifico:

Lightweight K-Cup

Tokyo Expressway – South Clockwise

Autodrome Lago Maggiore – West End Reverse

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs

Vision Gran Turismo Trophy

Kyoto Driving Park – Yamagiwa

Deep Forest Raceway Reverse

Autódromo de Interlagos

Gr. 1 Prototype Series

Circuit de Sainte-Croix – C

Suzuka Circuit

Daytona Road Course

Per saperne di più sulle novità introdotte dall’aggiornamento, potete leggere le note complete dell’Update 1.15 di Gran Tursimo 7 a questo indirizzo.