Epic Games Store regala Bioshock: The Collection, la raccolta che include la versione rimasterizzata dei tre titoli della serie 2k Games. Ecco come scaricarla.

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis del 26 maggio 2022 che potrete riscattare da ora fino alla prossima settimana. Si tratta di Bioshock: The Collection! Da oggi, 26 maggio, l’intera raccolta sarà scaricabile gratuitamente dalla piattaforma a questo indirizzo.

Rilasciata nel 2016 per PC e console, Bioshock: The Collection raccoglie la versione rimasterizzata di tutti e tre i titoli della celebre serie 2K Games, ossia Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock: Infinite. Ogni titolo contenuto nella raccolta è comprensivo di DLC single player (incluse le espansioni Funerale in Mare Episodio 1 e 2 per l’ultimo capitolo della saga) con l’aggiunta di video documentari e making of esclusivi con i commenti di Ken Levine e Shawn Robertson sulla storia della serie.

Per riscattare Bioshock: The Collection basterà semplicemente accedere al sito con le credenziali del proprio account e cliccare sul pulsante “Ottieni” presente sulla pagina della collezione. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 2 giugno 2022, per riscattare il gioco gratis. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione, proprio come se lo aveste acquistato.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo regalo di Epic Games Store, vi ricordiamo che restano ancora due titoli misteriosi da svelare. Il prossimo verrà appunto annunciato il 2 giugno. Epic Games Store infatti ha confermato che ogni giovedì sarà disponibile sullo store un “titolo di successo” che potrà essere scaricato in via completamente gratuita.