App Store: entro il 30 giugno dovrà essere possibile cancellare gli account da ogni app

Apple ha di recente avuto modo di lanciare un ultimatum per quel che riguarda un obbligo che tutti gli sviluppatori che operano sul suo App Store, e che adesso hanno infatti anche una data di scadenza particolarmente vicina. Abbiamo a che fare con la giornata del 30 giugno, la quale risulterà particolarmente importante per tutti gli autori che hanno avuto modo di cui pubblicare propri software sull’App Store che prevedono la creazione di account.

La richiesta del colosso di Cupertino è quella di permettere a ogni utente di poter cancellare gli account che ha creato in passato, come dovrà avvenire sempre in futuro, assicurandosi quindi che si vada a rimuovere completamente il proprio profilo grazie a dei meccanismi all’interno delle applicazione. Il tutto risulterà a partire dalla suddetta giornata di conseguenza obbligatorio per tutti gli sviluppatori.

Di sicuro la compagnia si è mostrata come abbastanza comprensiva verso l’applicazione del nuovo regolamento, il quale è stato infatti annunciato circa un anno a dietro, proprio nel corso del mese di giugno, e che dopo la deadline del mese di gennaio 2022 è stato spostato addirittura fino il 30 giugno, con gli sviluppatori quindi che dopo un anno non hanno più scuse per il non aver implementato il tutto.

C’è da considerare che si tratta della vera e propria necessità di cancellare gli account, e che quindi il disabilitare in maniera non permanente i propri profili non risulta in linea con quanto richiesto da parte della compagnia, con Apple che vuole che sia facile per gli utenti individuarle relativa sezione dove poter eliminare tutti i propri dati personali nel giro di solamente qualche tap. Non resterà che vedere cosa avverrà nel giro di qualche giorno nel caso in cui alcune app non riusciranno ad adeguarsi in tempo.